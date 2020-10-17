Воронеж
Еще
Радио
Воронеж
Еще
Радио
Воронеж
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Происшествия

В Воронеже грабители пытались взорвать банкомат

Но деньги взять не удалось
Ярослав ИВАНОВ
КомментироватьОставить комментарий
Фото из паблика Жители мкр Шилово Воронеж

Фото из паблика Жители мкр Шилово Воронеж

Ночью 17 октября неизвестные пытались ограбить банк в микрорайне Шилово. Подорвали банкомат в одном из финансовых отделений на улице Острогожской - в жилом комплексе «Ласточкино». Фото испорченного агрегата и видео момента «подрывной операции» появились в соцсетях.

Фото из паблика Жители мкр Шилово Воронеж

Фото из паблика Жители мкр Шилово Воронеж

Сообщение об инциденте поступило в полицию в четыре часа утра. Как отметили правоохранители, попытка ограбления не удалась - деньги преступники не смогли забрать. Их ищут.

Вы стали свидетелем достойного внимания события? Сообщите об этом нашим журналистам по электронной почте: kp.vrn@phkp.ru, по телефону: 27-27-927 или напишите нам "Вконтакте".

ЧП