В Воронеже грабители пытались взорвать банкомат

Фото из паблика Жители мкр Шилово Воронеж

Ночью 17 октября неизвестные пытались ограбить банк в микрорайне Шилово. Подорвали банкомат в одном из финансовых отделений на улице Острогожской - в жилом комплексе «Ласточкино». Фото испорченного агрегата и видео момента «подрывной операции» появились в соцсетях.

Фото из паблика Жители мкр Шилово Воронеж

Сообщение об инциденте поступило в полицию в четыре часа утра. Как отметили правоохранители, попытка ограбления не удалась - деньги преступники не смогли забрать. Их ищут.

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