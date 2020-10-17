Директора завода в Воронежской области оштрафовали из-за 10 заболевших ковидов работников

В Борисоглебске на 25 тыс рублей оштрафовали директора завода по выпуску механических устройств - за несоблюдение требований по борьбе с распространением коронавируса. После того, как в августе на предприятии 10 человек заболели ковидом, санитарные врачи обнаружили там множество нарушений, которые способствовали распространению инфекции.

В частности, на проходной завода для обработки рук использовался не антисептик, а смесь спирта, перекиси водорода и глицерина, в раздевалке и комнате для приема пищи не было в принципе никаких средств для обеззараживания рук. Контроль за температурой работников с должной периодичностью не проводился.

Обеззараживания воздуха в помещениях завода не было, влажная уборка с использованием дезинфицирующих средств не проводилась с периодичностью два-четыре часа. На всех работников не хватало масок.

Суд решил, что такие нарушения могли привести к заражению сотрудников.