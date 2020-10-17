1,2 миллиона потерял воронежец, пытаясь защититься от "взлома" мобильного банка

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

2,2 млн рублей выманили за сутки у воронежцев аферисты. На удочку мошенников попались 12 жителей региона. Всех обманули удаленно: по телефону или интернету.

Больше всех потерял 43-летний житель Ленинского района Воронежа. Обманули его по классической схеме. Позвонил "сотрудник службы безопасности банка", сообщил, что кто-то пытается взломать личный кабинет мобильного банка, и деньги под угрозой. А чтобы предотвратить это, необходимо сообщить персональные данные банковской карты, включая ее номер, защитный код, а также пароли от смс-сообщений, приходящие на телефон. Мужчина поверил и все рассказал, после чего с его счета испарились 1,2 млн рублей.

Никому не сообщайте подобную информацию. Сотрудники банка звонят в полицию. А вы говорите звонящим: зайду в отделение банка и все уточню на месте.