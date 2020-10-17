Воронежцам покажут рок-оперу "Юнона" и "Авось"

Афиша спектакля

27 октября в Воронеж приедет на гастроли театр под руководством Алексея Рыбникова. Труппа привезет самую известную рок-оперу на российской сцене - спектакль «Юнона и Авось».

Премьеру рок-оперы, написанной композитором Алексеем Рыбниковым и поэтом Андреем Вознесенским, показали в 1981 году в Ленкоме, с тех пор уже более 30 лет она является одной из наиболее популярных и востребованных как на территории России, так и за рубежом. Театр под руководством Рыбникова покажет авторскую версию произведения.

В спектакле заняты звезды новой волны. В роли графа Резанова - артисты театра Алексея Рыбникова Никита Поздняков, Валерий Анохин, Николай Дроздовский. Роль Кончиты исполняют Светлана Бакаева, Александра Акманова и Наталья Крестьянских. Также в постановке задействованы Екатерина Кульчицкая, Николай Лютов, Анна Куркова, Ив Набиев, Мария Савина, Егор Николаев, Павел Зибров, Леонид Сивец и другие.

Спектакль пройдет 27 октября в театре оперы и балета в 19.00.