В Воронеже застройку квартала в Советском районе разыграют на аукционе

Фото из архива КП Фото: из архива "КП"

В Воронеже за право реновации квартала, расположенного в границах улиц Ворошилова, Летчика Колесниченко и 121-й Стрелковой Дивизии в Советском районе, застройщики поборются на аукционе. Это следует из постановления городской администрации. Его накануне подписал мэр Вадим Кстенин.

Площадь квартала составляет 3,25 га. Сейчас там расположено 15 жилых домов. Большинство из них одноэтажные и три двухэтажки. Вдобавок победителю аукциона предстоит их расселить, а затем снести.