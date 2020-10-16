С начала года воронежские госавтоинспекторы задержали 387 несовершеннолетних водителей без прав

По данным Госавтоинспекции Воронежской области, за 9 месяцев этого года в регионе зарегистрировали 27 ДТП с участием несовершеннолетних водителей. В этих авариях получили ранения 25 и погибли два ребенка.

В то же время сотрудники ГИБДД составили 387 протоколов на несовершеннолетних водителей, севших за руль без прав. Что чревато штрафом от 5 до 15 тысяч рублей.

Полицейские напоминают, что дети старше 16 лет могут управлять только транспортными средствами категории «М». Это скутеры, мопеды, минибайки, легкие квадрициклы (молоколяски) при наличии соответствующего водительского удостоверения. Его можно получить в подразделениях Госавтоинспекции после прохождения обучения в автошколе и сдачи всех экзаменов на право управления.