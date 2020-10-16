В Воронежской области от армии бегает около 1,5 тысяч призывников

Престиж военной службы повысился, поэтому число "уклонистов" сейчас не так велико, как десять лет назад. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Военный комиссар Воронежской области Сергей Панков рассказал о количестве молодых людей, призывающихся в армию этой осенью:

- Их будет 1100, в весенний было около 3 тысяч. Осенний призыв и в годы до коронавирусного был менее масштабным, так что с увеличением числа заболеваний это никак не связано. Начался он 1 октября и продлится до 31 декабря. 20 октября состоится первая массовая отправка молодых людей в армию. 94 процента из них будут служить в Вооруженных силах, остальные шесть – в других министерствах и ведомствах. Причем далеко никого не пошлют – всех только в пределы Западного военного округа. В весенний призыв непосредственно в армию отправили около 2,7 тысяч человек, 230 – в федеральную службу национальной гвардии и 10 – в федеральную службу охраны (ФСО).

- Сколько молодых людей уклоняется от призыва?

- Еще десять лет назад от армии бегали 5,5 тысяч человек. Теперь с повышением престижа службы их число резко уменьшилось. В весенний призыв «уклонистов» было 1,5 тысячи. В целом эта цифра стабильна. Она колеблется от 1,5 до 2 тысяч последние три года.

- Какие сейчас действуют отсрочки?

- Вообще сейчас не отправляем школьников до 1 октября, чтобы выпускники 11-х классов могли продолжить обучение в вузах, а те, кто окончил девять – продолжить получать среднее специальное образование. В армии есть научные роты. Тем, кто попадает туда, полагается научный руководитель и оборудованное рабочее место. Только в Воронежской области либо в соседних регионах могут служить женатые призывники, те, у кого есть дети и больные родители. Получают отсрочки мужья, чьи жены находятся на 22 и более неделе беременности (раньше на 26-й).