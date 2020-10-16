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Общество

В Воронежской области от армии бегает около 1,5 тысяч призывников

По словам военного комиссара, эта цифра, порой возрастающая до двух тысяч, стабильна уже три года
Юрий КОЗЛОВ
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Престиж военной службы повысился, поэтому число "уклонистов" сейчас не так велико, как десять лет назад.

Престиж военной службы повысился, поэтому число "уклонистов" сейчас не так велико, как десять лет назад.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Военный комиссар Воронежской области Сергей Панков рассказал о количестве молодых людей, призывающихся в армию этой осенью:

- Их будет 1100, в весенний было около 3 тысяч. Осенний призыв и в годы до коронавирусного был менее масштабным, так что с увеличением числа заболеваний это никак не связано. Начался он 1 октября и продлится до 31 декабря. 20 октября состоится первая массовая отправка молодых людей в армию. 94 процента из них будут служить в Вооруженных силах, остальные шесть – в других министерствах и ведомствах. Причем далеко никого не пошлют – всех только в пределы Западного военного округа. В весенний призыв непосредственно в армию отправили около 2,7 тысяч человек, 230 – в федеральную службу национальной гвардии и 10 – в федеральную службу охраны (ФСО).

- Сколько молодых людей уклоняется от призыва?

- Еще десять лет назад от армии бегали 5,5 тысяч человек. Теперь с повышением престижа службы их число резко уменьшилось. В весенний призыв «уклонистов» было 1,5 тысячи. В целом эта цифра стабильна. Она колеблется от 1,5 до 2 тысяч последние три года.

- Какие сейчас действуют отсрочки?

- Вообще сейчас не отправляем школьников до 1 октября, чтобы выпускники 11-х классов могли продолжить обучение в вузах, а те, кто окончил девять – продолжить получать среднее специальное образование. В армии есть научные роты. Тем, кто попадает туда, полагается научный руководитель и оборудованное рабочее место. Только в Воронежской области либо в соседних регионах могут служить женатые призывники, те, у кого есть дети и больные родители. Получают отсрочки мужья, чьи жены находятся на 22 и более неделе беременности (раньше на 26-й).