Жителей Воронежской области предупредили об отключении радио и телевидения

Фото из архива КП Фото: Олег ЗОЛОТО

В понедельник, 19 октября, в Воронежской области будут проводиться глобальные профилактические работы на сети цифрового телевидения.

В Воронеже с 2 часов ночи до 16:00 дня не будут работать каналы, входящие в цифровые пакеты РТРС-1 и РТРС-2 (а это 20 бесплатных общедоступных телеканалов). Также отключат 19 радиопрограмм в FM-диапазоне и 6 аналоговых телеканалов.

Без телевидения останутся люди, принимающие сигнал с башен, расположенных в Воронеже, Боброве, Богучаре, Борисоглебске и Россоши.

В Боброве и Борисоглебске трансляция цифровых телеканалов будет остановлена с 2:00 до 14:00, в Россоши с 2:00 до 16:00, а в Богучаре с 2:00 до 11:00. Кроме мультиплексов в этих населенных пунктах также будет отключено и радио.