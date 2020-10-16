В центре Воронежа в ДТП пострадали две девочки

Полицейские проводят проверку Фото: из архива «КП»

В четверг около 17 часов на перекрестке улиц Карла Маркса и Кольцовской столкнулись две иномарки. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области, по предварительной информации, аварию спровоцировал 46-летний житель Верхнехавского района на «Фольксваген Джетта», не уступивший дорогу при левом повороте на Кольцовскую с улицы Карла Маркса автомобилю «Киа Соренто», за рулем которого находился 56-летний воронежец.

В салоне "Киа" находились две несовершеннолетние пассажирки – девочки 9 и 15 лет. В результате аварии они получили травмы различной степени тяжести и попали в больницу. Водители в ДТП не пострадали.

Сотрудники полиции начали проверку по факту аварии для установления всех обстоятельств и причин происшествия.