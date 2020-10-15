Под Воронежем мужчина угнал «Ниву» и на ней же перевернулся

Семилукские полицейские раскрыли угон «Нивы». Машины, припаркованной на улице Садовой села Землянск, ее 27-летний хозяин хватился утром 14 октября.

Вскоре под подозрение в угоне попал ровесник владельца «Нивы», также местный житель. Он по сути сам сдался стражам порядка в руки. Получилось это так: пьяный мужчина угнал «Ниву», но с управлением справлялся недолго. Он доехал до дороги в обход Воронежа между сел Большая Верейка и Сомово Рамонского района. И там угодил в кювет. Подъехавшие полицейские препроводили его к себе в гости.

На допросе мужчина заявил, что увидел незапертую «Ниву» с ключами в замке зажигания, и решил покататься. Однако сил своих не рассчитал.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». До суда мужчину отпустили под подписку о невыезде. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.