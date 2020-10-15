Воронежцам покажут фильм об Андрее Платонове

кадр из фильма

С 5 ноября в кинотеатре «Спартак» начнут показывать фильм о известном воронежском писателе Андрее Платонове. Картину «Сокровенный человек» о судьбе и времени Андрея Платонова снял Рома Либеров (постановщик фильмов о Бродском, Олеше, Довлатове).

- Жизнь писателя Андрея Платонова, как и героев его великих текстов «Котлован» и «Чевенгур», будто бы полностью сложилась из чудовищных парадоксов эпохи. Фильм снят в смешанной технике: в «Сокровенном человеке» биография Платонова совмещена с кинофантазиями по его произведениям и записным книжкам. Это история сотворения и гибели нового мира в семи днях, в которой великая коммунистическая мечта разбилась о напряженное строительство тоталитарного мира, - сообщили прокатчики. - Игровые фрагменты с участием известных актеров Анатолия Белого, Тимофея Трибунцева, участников мастерской Брусникина перемешались в «Сокровенном человеке» со съемками актеров-любителей - лидера группы «Сансара» Александра Гагарина и не связанных с художественной работой людей: механиков, электротехников, банщиков, бухгалтеров. Параллельное визуальное повествование в фильме создали ручная мультипликация на основе рисунков Платонова и театр теней в исполнении «Кукфо», а натурные съемки родных мест писателя в Воронежской области наложились на павильонные кадры исторической Москвы.

Саундтрек «Сокровенного человека» состоит из советских песен в исполнении лидера Shortparis Николая Комягина и Александры Кутман (экс-певица Jack Wood), музыкальных отрывков в исполнении трубача Вячеслава Гайворонского, скрипача Бориса Кипниса и гимнов «Гражданской обороны».