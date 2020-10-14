В ходе осенней призывной кампании планируется отправить свыше тысячи парней из Воронежской области Фото: с сайта ЗВО.

В военкомате Воронежской области заработает горячая линия для родителей и призывников. По телефону можно задать вопросы, связанные с призывом, организацией доставки в войска молодого пополнения и мерам предосторожности в связи с угрозой распространения коронавируса.

Телефон поддержки +7-473-252- 53-30 будет работать ежедневно с 9:00 до 18:00 с 16 октября.

Как сообщили в пресс-службе Западного военного округа, в 2019 году на горячую линию поступило более 3 тысяч звонков.

Всего к местам несения службы из Воронежской области в ходе осенней призывной кампании планируется отправить свыше тысячи граждан. Из-за жестких требованиях по недопущению распространения новых вирусных инфекций количество призывников снизится на 10%.