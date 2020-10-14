Из Воронежа в Крым можно будет улететь и зимой

Время в пути из Воронежа до Симферополя и обратно составит около двух часов. Фото: Константин ИВШИН

Самолеты из Воронежа в Симферополь и обратно будут летать не только до конца осени, но и зимой.

На лайнерах сибирской авиакомпании «ИрАэро» можно будет улететь в столицу Крыма и обратно почти до конца осени. Из Воронежа в Симферополь рейс будет отправляться в субботу в 20.10 и приземляться в 22.25. В обратный путь он полетит в 23.25. А доберется до Воронежа уже в воскресенье в 1.20. Эти авиайрейсы продлятся до 28 ноября.

А на самолетах компании Nordwind можно будет летать до Симферополя всю зиму два раза в неделю. По вторникам лайнеры будут отправляться в путь из столицы Крыма в 10.25 и приземляться в Воронеже в 12.30. В 13.30 они уже полетят обратно. А в 15.30 доберутся до Симферополя.

По субботам самолеты будут летать по схожему графику: вылет из Симферополя в 10.00, приземление в Воронеже в 12.00. В обратный путь в столицу Крыма лайнеры отправятся в 13.00, а доберутся туда в 15.00.

Зимние авиарейсы в Крым продлятся до 27 марта. Билеты уже поступили в продажу.