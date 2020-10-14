В Воронеже грабитель потребовал «выкуп» от родственников жителя ближнего зарубежья

Вечером 13 октября в Воронеже на улице Новгородской на 23-летнего жителя ближнего зарубежья напала незнакомец. Мужчина, угрожая ножом, потребовал отдать деньги и мобильный телефон.

Вот только наличных, отобранных у молодого иностранца, было мало. Тогда налетчик заставил его позвонить родным и попросить привезти 20 тысяч рублей. Родственники же позвонили в полицию.

Оперативники задержали глупого грабителя. Оказалось, что это неоднократно судимый 33-летний воронежец. На допросе он отказался свидетельствовать против себя. Но в этом деле, кажется, и так все ясно.

- Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ «Разбой», - сообщили в ГУ МВД по Воронежской области.

Налетчику грозит до 10 лет тюрьмы. Пока же он находится в изоляторе.