В Воронеже мотоциклист наехал на бордюр, врезался в дерево и отлетел в припаркованную машину

Последствия ДТП Фото: ГУ МВД России по Воронежской области.

13 октября примерно 18.20 у дома №28 по улице Ломоносова мотоциклист не справился с управлением и наехал на бордюр. После чего по инерции двухколесное транспортное средство отбросило на дерево, а затем на припаркованный автомобиль «Опель Астра».

За рулем мотоцикла «Кавасаки Вулкан 800» был 53-летний воронежец. Он ехал со стороны улицы Ленина в направлении улицы Дарвина.

- В результате ДТП мотоциклист с травмами различной степени тяжести доставлен в медицинское учреждение. Проводится проверка, - сообщили в ГУ МВД по Воронежской области.