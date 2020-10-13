В Воронеже четыре многоэтажки остались без воды

Нормально помыть руки жителям четырех многоэтажек в Северном микрорайоне с часа дня 13 октября не удается. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Северном микрорайоне около часа дня вторника, 13 октября, четыре многоэтажки на улице Мордасовой остались без воды. Накануне у одного из домов активно бил «гейзер» из-под земли.

Устранением аварии занялись сотрудники «РВК-Воронеж». Много времени занял процесс согласования работ, чтобы не задеть другие сети. Затем мастерам понадобилось дополнительное оборудование. В итоге сидение без воды у местных жителей затянулось до глубокой ночи. А место аварии около девяти часов вечера оставалось огороженным, но безлюдным.

По последним данным, воду могут дать только около полуночи, если все будет идти по плану. По негативному сценарию ее вернут только к двум часам ночи 14 октября.