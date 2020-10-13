Под Воронежем полицейские оперативно задержали мужчину, ограбившего старушку

Грабитель отправлен в следственный изолятор Фото: Архив "КП"

Иницидент случился в Россошанском районе. Мужчина напал на 80-летнюю женщину в подвале многоквартирного дома. Туда она спустилась, чтобы перебрать вещи в кладовой. Сначала он потребовал от нее денег. Затем, когда она ему отказала, схватил в руки алюминиевый прут, и ударил им женщину по голове.

Пока жертва была в шоке, налетчик вытащил из ее сумки 2500 рублей и скрылся.

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Нападавший оказался 65-летним рецидивистом, проживающим в городе Россошь. Его по горячим следам задержали в одном из продуктовых магазинов. Часть денег он успел потратить на продукты. Он признался, что напал на старушку и рассказал почему. По его словам, покойный сожитель женщины задолжал ему 5000 рублей. Поскольку она не хотела отдавать деньги, он решил забрать их силой.

В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело части 2 статьи 161 УК РФ «Грабеж». Подозреваемый находится в ИВС.