С начала апреля в Воронежской области от пневмонии умерли в три раза больше людей, чем за весь 2019 год

К ИВЛ сейчас подключены 116 жителей Воронежской области. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В региональном департаменте здравоохранения предоставили шокирующие цифры по смертям от пневмонии. Как известно, это одно из наиболее распространенных осложнений коронавируса.

Оказалось, что с 1 апреля по 11 октября в Воронежской области от пневмонии умерли 808 человек. Для сравнения: за весь 2019 год от этой болезни в нашем регионе было 257 смертей. Напомним, по официальным данным, от коронавируса умерли 233 наших земляка.

Кроме того, подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ) 116 жителей Воронежской области. А еще 5 октября их было 88. А всего в стационарах, занимающихся лечением коронавируса, по данным на 12 октября, находятся 4004 жителя области. 5 октября там лежало 3285 человек.

Медики еще раз призывают воронежцев: в общественных местах обязательно носить маски и пользоваться антисептиками. Иначе региональная система здравоохранения может уже не «потянуть» растущее число заболеваний. Тем более что близится самая благоприятная для коронавируса погода – синоптики уже на ближайших выходных обещают холод и дожди.