В Воронеже в торговом центре на кассе умер подросток

Врачи уже ничем не могли помочь подростку. Фото: из архива «КП»

В понедельник, 12 октября, вечером в торговом центре «Твой дом» (Монтажный проезд, 2) случилось ЧП. 16-летний подросток, стоящий в районе касс, вдруг упал и не поднялся. Вызвали скорую, но подъехавшие врачи уже ничем не могли помочь – просто констатировали смерть.

Выяснением обстоятельств трагедии занимаются сотрудники Следственного комитета.

По данным регионального СУ СК, видимых следов насилия на теле подростка не обнаружили. Его отправили на судмедэкспертизу, в ходе которой и выяснят причину трагедии.

К сожалению, смерти на улице или в общественных местах – не редкость. Людям, имеющим проблемы со здоровьем, не стоит забывать брать с собой необходимые лекарства. А в случае ухудшения состояния лучше остаться дома и вызвать скорую.

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