В Воронеже женщина лишалась более полумиллиона рублей, поверив мошеннику

Фото из архива КП Фото: Ирина ШАБАНОВА

Действовал злоумышленник по уже известной схеме. Он позвонил 67-летней жительнице Центрального района Воронежа и представился сотрудником банка. И как по накатанному рассказал, что с ее карты списывают денежные средства неизвестные.

После этого попросил продиктовать ему установочные данные и код из смс-сообщения, чтобы «обезопасить» ее средства. Женщина поверила аферисту. После этого мошенник спокойно подключился к услуге «мобильный банк» и списал 550 тысяч рублей.

О том, что она стала жертвой мошенников, женщина узнала только когда попыталась на кассе в магазине картой оплатить товар. А денег на ней не оказалось. Тогда она обратилась в отдел полиции № 6 УМВД по Воронежу.

Сейчас правоохранители устанавливают лица, которые причастны к похищению средств, рассказали в ГУ МВД по Воронежской области.

Всего за прошедшие сутки в регионе зарегистрировано одиннадцать фактов мошенничества. Ущерб, причиненный потерпевшим, составил около 2,5 миллионов рублей.

Полицейские в очередной раз призывают жителей региона быть бдительными, не сообщать свои личные данные, защитные коды от банковских карт неизвестным людям.