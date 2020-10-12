Воронежцы признались, почему перестали носить медицинские маски

Большая часть горожан - 46,7% - признались, что надевают маску, но только когда того требует продавец, охранник или другой сотрудник того места, куда они заходят. Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

За сутки COVID-19 диагностировали еще у 204 человек в Воронежской области. Всего же с начала наблюдений коронавирус обнаружили у 20 262 жителей региона.

«КП-Воронеж» вместе с социологической службой «Ваше мнение!» решили узнать у горожан, продолжают ли они использовать медицинские маски для защиты от заражения.

Оказалось, что 12,8% респондентов носят медицинскую маску постоянно. Еще 20,5% воронежцев используют это средство защиты в общественных местах.

Большая часть горожан - 46,7% - признались, что надевают маску, но только когда того требует продавец, охранник или другой сотрудник заведения, которое они посещают.

Другие 4% ответили: «Раньше носил, теперь не ношу, так как никто их не использует». 5,4% перестали носить ее, так как им просто «надоело». Еще 3,5% признались, что просто не хотят тратить деньги на новые маски.

4% говорят, что не верят в их эффективность, поэтому и перестали носить. И лишь 3,2% как не носили раньше, так и теперь не носят.

В то же время в Воронеже увеличат количество рейдов для проверки масочного режима.