Воронежец доверился неизвестной женщине и потерял сбережения

42-летний воронежец на одном из сайтов разместил объявление о продаже компьютерного монитора. С ним связалась женщина, которая сообщила, что готова купить товар. Она прислала продавцу ссылку якобы для получения денег.

Перейдя по ссылке воронежец ввел данные банковской карты, включая номер и ccv-код. После этого он потерял более 10 тысяч рублей. Осознав, что стал жертвой мошенницы, мужчина обратился за помощью в полицию.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Оперативники разыскивают преступников. Полицейские призывают воронежцев сохранять бдительность, не сообщать свои личные данные неизвестным.