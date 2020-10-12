Воронежские управляющие компании из-за коронавируса приостанавливают прием жителей

Воронежские управляющие компании ГК «ПИК-Комфорт» с 13 октября временно приостанавливают прием жителей в своих офисах. Это связано с ростом числа заболевших коронавирусом и введением новых ограничений из-за Сovid-19.

В то же время продолжит работать круглосуточный телефон контакт-центра УК: (473) 200-8-300. Можно оставить заявку на проведение работ и получить разъяснения по начислениям или по аварийным ситуациям.

Оставить заявку можно через личный кабинет «ПИК-Комфорт». Скачать мобильное приложение можно в Google Play или App Store. Либо можно оставить сообщение в письменном виде, опустив его в почтовый ящик на входе в офис компании.

А вот паспортные столы УК продолжат принимать собственников с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00, без перерыва на обед. Среда – не приемный день.

Воронежские управляющие компании, которые входят в ГК «ПИК-Комфорт»: УК «Центрального района», УК «Левобережного района», УК «Советского района», УК «Ленинского района», РЭК «Центральный», УК «Мастер», УК «Железнодорожного района», УК «Райдез ЖКХ Железнодорожного района», УК «Коминтерновского района», РЭК «Комфорт», РЭК «Жилищное единство», УК «РЭП-101», УК «Стандарт сити», РЭК «Жилищное содружество», УК «Жилуют», УК «КомСервис», УК «Городок», УК «РЭК № 22», УК «КБУ», УК «СервисКомфорт», УК «Сервис-Эксперт», УК «Сфера-ЖКХ», УК «Качество плюс».