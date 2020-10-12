В Воронежской области наказали директора коммунального центра, на полигоне ТБО которого случались возгорания

Сотрудники прокуратуры Подгоренского района выявили нарушения законодательства в сфере экологии в деятельности Подгоренского коммунального центра - организация не соблюдала экологические требования при эксплуатации полигона ТБО.

- В ходе проверки установили, что хозяйственная зона полигона оборудована не полностью. На момент проверки отсутствовало освещение, ограждение, твердое покрытие. Складирование грунта, частей деревьев, листьев и иного мусора допускалось за территорией полигона, - сообщили в прокуратуре Воронежской области. - Как на территории полигона, так и на прилегающих территориях возникали очаги возгорания и задымления. От директора Подгоренского коммунального центра потребовали устранить нарушения закона и привлечь виновных лиц к ответственности.