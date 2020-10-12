Игра на бокалах и музыкальный вкус: завершился фестиваль "Воронежская камерата"

фото Натальи Коньшиной, предоставлено Воронежской филармонией

Третий фестиваль «Воронежская камерата» завершился музыкой XX века. На заключительном концерте форума в исполнении Государственного струнного квартета имени Глинки прозвучали сочинения Валерия Гаврилина, Юрия Абдокова, Дмитрия Шостаковича. Два из них – квартет №2 Гаврилина и квартет №3 Абдокова – сыграли в Воронеже впервые.

Третий музыкальный форум получился очень красивым, интеллектуальным: шесть дней, четыре площадки, 36 участников, восемь мероприятий, из них шесть концертов, одна лекция и один спецпроект.

При этом фестиваль не только развивал вкус слушателей, но и предложил необычные мероприятия. В частности, в усадьбе Лосевых-Шатиловых-Сталь фон Гольштейн прошел концерт стеклянной арфы. На "поющих бокалах", как еще называют этот оригинальный инструмент, появившийся в эпоху барокко, сыграл Александр Лемешев.

- На стеклянной арфе можно сыграть все, даже 24-й каприс Паганини. Для этого инструмента написано не так много оригинальной музыки, хотелось бы, чтобы к нему обратились современные авторы, - считает музыкант.

III фестиваль камерной музыки прошел в столице Черноземья с 6 по 9 октября.