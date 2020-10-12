В райцентре Воронежской области у аферистов нашли 10 тысяч пачек незаконных сигарет

Табак и хранили, и продавали на территории гаражного кооператива. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

В Лисках поймали двух преступников, торговавших контрафактными сигаретами по-крупному. 31-летний мужчина, житель Лискинского района, доставал на черном рынке немаркированные табачные изделия. А потом вместе со своей 36-летней приятельницей торговал ими на территории гаражного кооператива в Лисках. Там же товар и прятали.

- Оперативники управления экономической безопасности и противодействия коррупции выявили факт хранения с целью сбыта немаркированной табачной продукции на общую сумму более 1 млн 560 тысяч рублей, - сообщила официальный представитель ГУ МВД России по Воронежской области Наталья Куликова. – В ходе обысков изъяты 10 тысяч пачек контрафактных сигарет.

Всю контрафактную продукцию изъяли. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

Нелегальных торговцев пока отпустили под подписку о невыезде. Возбуждено уголовное дело по пунктам «а» и «б» части 6 статьи 171.1 УК РФ «Производство, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта или продажа немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками». Обоим подпольным предпринимателям грозит до шести лет тюрьмы.