В Воронежской области 60-летний рецидивист в подвале избил трубой 80-летнюю старушку из-за 3000 рублей

В Россоши задержали мужчину, зверски, до потери сознания, избившего пенсионерку из-за 3000 рублей.

Патрулировавшим город сотрудникам вневедомственной охраны по радиостанции сообщили, что на женщину совершено нападение. Росгвардейцы установили приметы подозреваемого и через 20 минут задержали предполагаемого преступника - 65-летнего бомжа, матерого рецидивиста, который был ранее судим за побои, дважды за незаконный оборот наркотиков и четыре раза за кражи.

Оказалось подозреваемый силой завел 80-летнюю пенсионерку в подвал, ударил ее по голове металлической трубой и похитил 3000 рублей. На эти деньги он купил алкоголь.

Потерпевшую в бессознательном состоянии доставили в больницу.