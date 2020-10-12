В Воронеже через полгода после краж поймали серийного дачного вора

Воронежские полицейские задержали серийного дачного вора, который промышлял кражами из дачных домиков в Советском районе.

С декабря 2019 года по январь текущего года в полицию обратились несколько местных жителей: они обнаружили разбитые окна в своих домиках и не досчитались электроинструментов и предметов обихода.

По уликам, оставленным на одном из мест происшествий, оперативники установили личность и местонахождение подозреваемого. 51-летнего мужчину задержали по месту проживания родственников. Он признался в трех кражах в Советском районе.

Сотрудники полиции устанавливают его причастность к совершению аналогичных преступлений на территории Воронежа.