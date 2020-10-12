В Воронежской области к 12 октября коронавирусом заболели еще 204 человека

Утром 12 октября региональный оперштаб сообщил свежую сводку по заболеваемости коронавирусом.

За сутки ковид диагностировали еще у 204 человек. Таким образом, с начала наблюдений коронавирус методом ПЦР+ (мазок изо рта и носа) обнаружили у 20262 жителей Воронежской области. К ним прибавляются еще больные, диагноз которым ставят по клинической картине - если на снимке компьютерной томограммы проявляется характерный для ковида рисунок "матовое стекло".

За сутки болезнь победили 85 пациентов (с анализом по ПЦР+), к ним добавились еще 4, диагноз которым поставили по КТ. Всего выздоровевших с начала пандемии - 20347 (ПЦР+ и КТ).

За сутки никто не умер от осложнений ковида, это радует. Огорчает, что летальных случаев с начала пандемии в Воронежской области уже 233.