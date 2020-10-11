Сегодня в Воронеже тушили загоревшийся «Фольксваген пассат»

Скриншот видео

Авто вспыхнуло сегодня утром 11 октября у дома №75 по улице Димитрова в Железнодорожном районе. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

Там уточнили, что дежурный получил сообщение о возгорании в 10:14. На месте пожара работали два отделения ПСЧ-24. Всего к ликвидации пожара привлекалось 8 человек, 2 единицы техники.

В результате в автомобиле «Фольксваген Пассат» поврежден огнем моторный отсек. По счастливой случайности, погибших и пострадавших нет. Возгорание спасатели ликвидировали в считанные минуты. В 10:20 огонь уже был потушен.

Чуть позже очевидец Дмитрий, который снял тушение «Фольксвагена» на видео, опубликовал его в соцсетях. Видно, как полыхнул мотор автомобиля. Несколько мужчин принимали участие в тушении.