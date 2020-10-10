Воронежского железнодорожника обвинили в халатности во время строительства перрона

Суд оштрафовал начальника Юго-Восточной региональной дирекции железнодорожных вокзалов. Его обвиняли в халатности (ч.1 ст. 293 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

Как установлено следствием, с апреля по май 2019 года подрядчик занимался строительством перрона и платформ железнодорожного вокзала Елец.

- В июле 2019 года фигурантом уголовного дела были подписаны акты выполненных работ и произведен расчет с подрядной организацией, без фактической проверки их объема и качества. Вместе с тем, работы на сумму более 2 млн рублей подрядной организацией выполнены не были, - сообщают следователи.

В итоге начальник Юго-Восточной региональной дирекции железнодорожных вокзалов свою вину признал и полностью возместил ущерб.