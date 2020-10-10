В Воронежской области опубликовали видео ДТП, которое спровоцировал пешеход

Мужчина в бейсболке с пакетом явно видит, что по дороге мчат автомобили, а для пешеходов горит красный свет, однако он медленно продолжает идти по зебре. В сети появилось видео ДТП, случившегося 7 октября примерно в 20.30 по улице Коммунистической города Лиски.

Ранее мы сообщали: 44-летний водитель «Киа Рио» не успел затормозить и наехал на пешехода, который пошел на запрещающий сигнал. В итоге иномарка в итоге выехала на встречную полосу, где столкнулась лоб в лоб с «Рено Логан», за рулем которого был 21-летний житель Лисок.

В результате ДТП пешеход, 44-летний житель города Лиски, водитель автомобиля «Рено Логан» и его пассажир, 24-летний местный житель, с травмами различной степени тяжести доставлены в медицинское учреждение. 17-летний пассажир автомобиля «Киа Рио» позже самостоятельно обратился в медицинское учреждение за помощью.