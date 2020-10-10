В Воронежской области появится новый парк за 19,1 млн рублей

Для парка разработан дизайн-проект

До 15 октября принимаются заявки на обустройство парка в Богучаре на улице Кирова, 55а. Местная администрация объявила тендер с максимальной ценой контракта — 19,1 млн рублей. Деньги на создание новой общественной территории выделят из бюджетов Воронежской области и непосредственно Богучара.

Подрядчику предстоит провести подготовительные работы, включая разборку старых покрытий, вырубку деревьев и выкорчевывание пней. Соответственно весь мусор исполнитель также должен будет вывезти.

Так будет выглядеть десткая площадка

Далее - вертикальная планировка. Она предполагает работы с грунтом и устройство дорожных насыпей. После чего рабочие смогут приступить непосредственно к земляным и дорожным работам. Будут обустроены дорожки из плитки и брусчатки.

В парке должно появиться новое освещение и малые архитектурные формы. Для будущих посетителей установят скамейки без спинки из деревянных брусьев на бетонных тумбах и места для отдыха из бревен. В контракте прописан дизайн проект, в котором указано в том числе оборудование детской и спортивной площадок: хижина волшебника, тренажер «конь», качели, брусья, тренажеры для пресса и многое другое.

Мемориальная часть парка

Что касается озеленения, то в договоре говорится о посеве газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную. Также предусмотрена посадка деревьев и кустарников.

Новый парк жители Богучара должны увидеть до 1 октября 2021 года.