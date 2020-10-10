В Воронеже ближайшей ночью пройдут «сплошные» проверки автомобилистов

В Воронеже 10 октября с 20.00 до 11 октября 2.00 пройдет массовая проверка водителей. Как сообщают в городской Госавтоинспекции, особое внимание будут уделять автомобилистам, которые могли сесть за руль в состоянии опьянения.

Тактика «сплошных» проверок предполагает остановку сотрудниками ГИБДД всех автомобилей без исключения. Участок дороги для этого уже выбран.

- Если от водителя автомобиля исходит запах алкоголя или его поведение кажется инспекторам странным, ему предлагается пройти проверку на трезвость, а в случае необходимости, и на употребление наркотических веществ, - комментирую в ГУ МВД по Воронежской области.

Если вы стали свидетелем грубых нарушений правил дорожного движения, сообщите об этом ближайшему наряду ДПС или в дежурную часть по телефону 269-60-79. Телефон работает круглосуточно.