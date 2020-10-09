Воронежцы сфотографировали радугу из ... гипохлорита натрия

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В связи с нарастанием эпидемии коронаврируса в Воронеже ежедневно обрабатываются места пребывания большого количества людей, в том числе подъезды многоквартирных домов и остановки общественного транспорта. Обработки проводят с помощью распылителей дезраствором – гипохлоритом натрия.

Во время одной из таких обработок жители Ленинского района сфотографировали необычное явление – «техногенную радугу» из гипохлорита. Оптическое явление возникло при распылении мелких частиц воды в воздухе в лучах яркого солнца.

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