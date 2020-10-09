В Воронеже прокуратура подала в суд на облздрав за отказ в бесплатном обеспечении лекарствами ребенка-инвалида

В Воронеже 6-летнему ребенку-инвалиду с редким заболеванием и сопутствующими патологиями отказали в бесплатном выделении жизненно небходимых лекарств. Национальный медицинский исследовательский центр здоровья детей и врачебная комиссии Воронежской городской клинической поликлиники № 1 подтвердили, что мальчик нуждается в препаратах «алюминия фосфат», «дом перидон». Поликлиника направила ходатайство в департамент здравоохранения Воронежской области о выделении льготного лекарственного обеспечения. Но облздрав вынес решение об отказе в предоставлении лекарственных средств в связи с их отсутствием в перечне жизненно важных лекарственных препаратов, утвержденных распоряжением Правительства РФ.

Прокурорские сотрудники посчитали отказ незаконным.

- На основании российского законодательства, обеспечение детей-инвалидов за счет бюджетных ассигнований (в данном случае за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации – Воронежской области) осуществляется всеми лекарственными средствами по рецептам врачей бесплатно, в том числе лекарственными препаратами, не входящими в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов для медицинского применения. Прокуратура района направила в Центральный суд Воронежа иск в интересах малолетнего мальчика о признании отказа департамента здравоохранения Воронежской области незаконным и возложении на него обязанности обеспечить ребенка рекомендуемыми лекарствами, - сообщили в прокуратуре Центрального района Воронежа. - Поскольку имеется угроза жизни и здоровью ребенка, прокуратурой поставлен вопрос о немедленном исполнении решения.