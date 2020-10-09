Музей имени Крамского приглашает воронежцев свалять осенние пейзажи из шерсти

Музей имени Крамского запланировал в октябре четыре мастер-класса.

10 октября художник Виктория Афанасьева научит рисовать осенние каштаны с помощью материала сепии. Начало в 12.00.

11 октября в 12.00 художник Ульяна Шилова проведет мастер-класс «Вокруг света», на котором участники создадут работы на основе трафарета, совмещенного с коллажем.

17 октября в 14.00 пройдет музейное занятие «Цветочный бум». Участники вместе с Ольгой Ремез нарисуют цветы с помощью акварели и гелевой ручки.

18 октября в 12.00 Людмила Каширских приглашает на мастер-класс по валянию «Золотая осень» - создать пейзажи из шерсти.

Все занятия рассчитаны на возраст от 16 лет и старше. Заявки на участие принимают по телефону 8 (473) 255-50-81.