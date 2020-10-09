В Воронежской области пожары уничтожили уже 1322 гектара лесов

7 октября в регионе вспыхнули сразу несколько лесных пожаров Фото: из архива «КП»

С начала пожароопасного сезона 2020 года в Воронежской области зарегистрировали 97 лесных пожаров. Общая площадь поврежденных лесов составила 1322,6 гектара.

Тяжелый день выдался 7 октября для сотрудников лесной охраны Семилукского, Пригородного, Подгоренского, Бобровского, Давыдовского и Сомовского лесничеств.

Пожары в Бобровском, Давыдовском, Сомовском лесничествах удалось ликвидировать в короткие сроки только, благодаря оперативному реагированию и совместным усилиям пожарных и населения. Площадь пожаров составила 6,6 га, 1,5 га, 0,07 га соответственно.

Управление лесного хозяйства напоминает, что в Воронежской области с 4 по 25 октября действует запрет на посещение лесов и въезд в них на автотранспорте, кроме занятых в тушении и предупреждении пожаров.

На землях лесного фонда и в границах 50-метровой зоны от зданий до границ лесных насаждений запрещается разводить огонь, сжигать мусор, сухую растительность, пожнивные и порубочные остатки, а также проводить все виды пожароопасных работ.

Нельзя использовать тракторную технику и технику на тепловозной тяге, не оборудованную искрогасителями.

В случае обнаружения задымления или возгораний сразу звоните в региональную диспетчерскую службу по телефону (8 473) 244 17 60.