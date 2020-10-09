Дезинфекцию воронежских подъездов будут проводить не реже раза в неделю

фото с сайта ГЖИ Воронежской области

По данным регионального управления Роспотребнадзора, за прошлую неделю уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ в Воронежской области вырос на треть. В структуре заболеваемости большинство, это жители многоквартирных домов. В связи с чем на совещании оперативного штаба по противодействию инфекции приняли решение об усилении мер по дезинфекции подъездов. По рекомендации эпидемиологов обработки необходимо проводить не реже одного раза в неделю.

Контроль за соблюдением периодичности обработок проводит Государственная жилищная инспекция Воронежской области.

- Дезинфекция мест общего пользования в многоквартирных домах проводится с использованием хлорсодержащих веществ путем протирания поверхностей стен, перил, лестниц, лифтовых кабин и иных элементов. Также рекомендуется проводить обработку способом орошения, - напомнили в ГЖИ.