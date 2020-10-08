В Воронежской области действует один крупный природный пожар

Фото с сайта ГУ МЧС по Воронежской области

По состоянию на 20:00 8 октября на территории Воронежской области продолжает действовать один крупный природный пожар. Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону.

Вызов о новом возгорании поступил сегодня в 14:57. Горело в Бобровском районе. Огонь распространился на территории 5 гектаров. Горели сухая трава и камыш. Ближайший населенный пункт от очага пожара – село Мечетка. Оно находится всего лишь в 3 км от очага пожара.

Еще два пожара были успешно ликвидированы. Они также угрожали населенным пунктам.

Один из них – возле поселка Орлов Лог в Семилукском районе. Спасатели остановили огонь всего лишь в 1 км от домов. В 16:50 пожар был ликвидирован на площади 7 га.

Второй удалось потушить в 16:13 всего лишь в 200 метрах от поселка Васильевка в Грибановском районе. Выгорела сухая трава на площади 22 гектара.

На тушение 3-х очагов привлекалась объединенная группировка: 170 человек и 47 единиц техники, в том числе от МЧС России – 144 человека и 35 единиц техники. Принимала активное участие авиация – вертолет Ка-32 и самолет Бе-200.