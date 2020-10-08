Житель Воронежской области выращивал у себя дома коноплю

Фото с сайта ГУ МВД по Воронежской области

В Новохоперском районе в суд направили уголовное дело по факту культивирования и незаконного оборота марихуаны. Судить будут 63-летнего местного жителя, сообщили в ГУ МВД по Воронежской области.

Как установило следствие, обвиняемый у себя на садовом участке, расположенном на улице Дзержинского в Новохоперске, вырастил 25 кустов конопли. Правоохранители нашли их 7 августа в ходе обыска. Также в подвале дома в ящике стола полицейские обнаружили и изъяли полимерный пакет с измельченным веществом растительного происхождения. Экспертиза показала, что это марихуана.

Обвиняемый полностью признал вину в инкриминируемых деяниях, в содеянном раскаялся.