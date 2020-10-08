В Нововоронеже сбежавшего с места ДТП водителя лишили прав

11 сентября из двора дома №17А по улице Первомайской города Нововоронеж быстро уносился «ВАЗ-2110». Все, что успели заметить местные жители, что отечественная машина была темного цвета. 46-летний житель Ростовской области наверняка думал, что его не найдут.

В Нововоронеж мужчина приехал в командировку. А тут такая неприятность: столкновение с одним из припаркованных автомобилей «Киа Рио». Чтобы путешествие в другой город, не обернулось лишними тратами, неумелый водитель решил скрыться с места ДТП.

Однако было возбуждено административное расследование. Оперативники быстро вышли на ростовчанина. В итоге мировой судья Нововоронежа лишил водителя права управлять транспортом на один год.