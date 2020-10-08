Стало известно, сколько пластика из контейнеров в Воронеже ежедневно направляется на переработку

Ежедневно из контейнеров для пластика в Воронеже вывозится, досортировывается и направляется на переработку около 152 м3 этого вида отходов. О раздельном сборе пластика 8 октября рассказали в региональном департаменте ЖКК и энергетики.

На контейнерных площадках домов во всех районах Воронежа сейчас установлено и обслуживается 1150 сеток для раздельного накопления пластика.

- Обслуживание контейнеров осуществляется не по утвержденному графику, а по заявке от управляющей организации. Чтобы во дворе появился сетка, УК должна подать заявку регоператору. Тот установит его за свой счет, - отмечают в департаменте.