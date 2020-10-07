На 1000 рублей оштрафовали воронежца, припарковавшего джип на тротуаре

Видео и фото водителей-нарушителей, которые воронежцы публикуют в соцсетях, помогают привлечь к ответственности бессовестных владельцев автомобилей. На днях возмездие нашло такого «короля», который припарковал свой «вездеход» на тротуаре. Сотрудники ГИБДД, нашли в интернете фиксацию нарушения.

- 5 октября в 16.15 в переулке Учебный 41-летний водитель автомобиля «Фольксваген Туарег» осуществил остановку на тротуаре. Мужчина оштрафован на 1000 рублей, - сообщили в ГУ МВД России по Воронежской области.