Военные опровергают причастность боевых вертолетов к пожару в заповеднике Воронежской области

фото: с сайта Хоперского заповедника.

Военные опровергли информации о том, что причиной пожара в Хоперском заповеднике стали боевые стрельбы вертолетов армейской авиации.

Напомним, администрация охраняемого объекта провела расследование и пришла к выводу, что причиной ЧП на территории заповедника стали учебные стрельбы на авиационном полигоне, который примыкает территории. В итоге огонь не могли потушить неделю. Выгорело 185 гектаров.

Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России подтвердил, что 30 сентября на авиационном полигоне Алферовский проходили плановые полеты экипажей армейской авиации с боевым применением по наземным целям. Но уточнили, что все средства поражения попали в мишени на территории полигона.

- При поражении одной из целей произошло возгорание сухой травы на территории поля полигона. Пожарными расчетами воинской части вместе с региональными подразделениями МЧС пожар оперативно локализовали и потушили 30 сентября, перекидывания огня за пределы полигона не было допущено, - сообщили в министерстве.