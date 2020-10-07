В Воронежской области на карантин закрыли 7 школ и 1 детсад

Региональный оперштаб по борьбе с коронавирусом сообщил, что по состоянию на 7 октября, на карантин полностью закрыли семь общеобразовательных учреждений и один детский сад, из них лишь в одной школе причиной стал коронавирус, в остальных - из-за ОРВИ.

Департамент образования Воронежской области отметил, что количество учеников, не посещающих школы, не растет. Ежедневно ведомство проводит мониторинг состояния системы образования по трем блокам: количество отсутствующих в школе детей, в том числе, по болезни, количество недопущенных к занятиям по результатам «утреннего фильтра», количество переведенных на дистанционное обучение в связи с карантином. И начиная с 21 сентября, число детей, не посещающих школы, зафиксировалось примерно на одном и том же уровне - 8-9%, и в настоящий момент этот показатель не растет.

На дистанционное обучение с начала учебного года перешли всего около 1,5% учащихся, это чуть более 4000 человек. По результатам «утреннего фильтра» от занятий ежедневно отстраняют не более 10 человек – учеников или преподавателей, и этот показатель так же остается стабильным.

Напомним, ранее власти уже отмечали, что пока не собираются переводить на дистанционку образовательные учреждения и устраивать досрочные каникулы из-за заболеваемости ОРВИ.