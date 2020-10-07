Выбрали два варианта люков, которые украсят улицы Воронежа

Эскиз, занявший первое место. Предоставлено мэрией Воронежа

В мэрии Воронежа подвели итоги конкурса на лучший эскиз городского люка. Архитекторы представили 59 проектов.

Первое место занял эскиз Антона Пехова. Его работа представляет собой микс символов города. Волны и корабль олицетворяют связь Воронежа с кораблестроением Петровских времен, внешнее кольцо люка в виде шестеренки и колосьев – это символы города, как аграрно-промышленного центра.

Второе место занял эскиз архитектора Виктора Дедова. На его люке Воронеж представлен в виде двух берегов. Волнистая разграничивающая линия в центре люка символизирует реку, которая и делит город на два берега. Каждый из берегов изображен в виде собирательного образа со стилизованными зданиями и объектами, среди которых узнается башня ЮВЖД и Гото Предестинация. Название города написано на люке на русском, английском, хинди и китайском. Само изображение люка стилизовано под снимок широкоугольным объективом «рыбий глаз».

Эскиз, занявший второе место. Предоставлено мэрией Воронежа

Третье место получил еще один эскиз Антона Пехова, на котором крупным планом изображены колосья. Правда, он не будет использован. В производство планируют запустить первые два варианта. А пока мэрия предлагает оценить эскизы воронежцам.

- Эскиз, занявший первое место, можем воплотить на люках, которые располагаются на улично-дорожной сети – на тех городских магистралях, которые будут ремонтироваться в будущем в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». А оригинальный и интересный эскиз, взявший на конкурсе «серебро», – реализовать в парках и скверах, на пешеходных зонах. Пока мы попробуем реализовать сначала эти два эскиза, но от идеи сделать уникальные люки для каждого района города, для важнейших общественных пространств мы тоже не отказываемся, - отметил мэр Воронежа Вадим Кстенин.

Еще рассматривается идея представителя сообщества «Удобный Воронеж» Дениса Евграфова по разработке уникальных ливневых и приствольных решеток.