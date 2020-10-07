60-летний житель Воронежской области пытался посадить экс-сожительницу, чтобы не мешала его личной жизни

60-летний житель Новохоперского района попал под следствие, когда пытался «пришить статью» экс-сожительнице.

В начале августа мужчина написал заявление в полицию, что его избили и отобрали телефон. И «потерпевший» предполагал, что к нападению причастна его бывшая сожительница.

Оперативники, правда, подтверждений фактам не нашли. И завели дело на самого мужчину – за заведомо ложный донос о совершении преступления, в результате которого сотрудники полиции потратили время на проверку, а не на расследование реальных преступлений. В итоге мужчина признался, что придумал «дело», чтобы создать неудобства своей бывшей сожительнице, которая, по его мнению, мешала его личной жизни.

Теперь «мстителя» будут судить за ложный донос.