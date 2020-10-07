В Воронежском водохранилище ищут тело мужчины

В Воронеже ищут без вести пропавшего мужчину. О нем нет вестей уже в течение трех дней. Родные и знакомые опасаются, что он мог утонуть в Масловском затоне. Чтобы проверить эту версию, 7 октября дно водохранилища в этом месте обследуют водолазы.

К расследованию обстоятельств ЧП подключились следователи.

Напомним, в среду на связь с родными вышла 15-летняя школьница, которую искали всем воронежем пять суток. Подробности исчезновения ребенка не сообщаютмся. Извесрно, что с ней все в порядке.

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