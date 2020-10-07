В Воронеже виновника аварии с 2 жертвами у МП оставили в изоляторе на 72 часа

фото ГУ МВД России по Воронежской области

Суд Центрального района 7 октября продлил на 72 часа срок задержания подозреваемого, устроившего 4 октября аварию с двумя жертвами у торгового центра «Московский проспект». Следователи требуют отправить виновника ДТП в СИЗО.

Напомним, смертельная авария произошла вечером в воскресенье на Московском проспекте. 30-летний водитель на Toyota Crown с абхазскими номерами влетел в группу машин, оформлявших ДТП. В первой аварии, где столкнулись Lifan Smily, Volvo S4 и Hyundai Solaris, никто не пострадал. Рядом стояли две машины Skoda Rapid и KIA Rio, которые остановились для помощи в оформлении ДТП. В эту группу и врезалась Toyota, ее от удара отбросило в попутный ВАЗ-2112 и припаркованную справа Toyota Celsior. «Двенадцатая» в итоге врезалась в дерево.

В этой аварии пострадали пять человек. Двое мужчин из ВАЗ, а также водитель KIA попали в больницу с травмами. И две девушки погибли - водитель Lifan на месте аварии, а ее пассажирка скончалась в больнице.

Водитель Toyota Crown отказался от алкотеста на месте аварии, а потом – и от медосвидетельствования на состояние опьянения в больнице, по данным полиции, он самовольно покинул медучреждение. На него завели административное дело за отказ от медосвидетельствования и уголовное - за нарушение ПДД, повлекшее смерть двух человек.

Следующее заседание суда пройдет 9 октября.